Лишенный прав 30-летний житель Кольчугино сбил дорожного полицейского сегодня ночью на улице Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Авария

Лишенный прав 30-летний житель Кольчугино сбил дорожного полицейского сегодня ночью на улице Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. Авария произошла в 00:38 часов. Мотоциклист двигался по автодороге. Требование инспекторов ДПС остановиться мужчине явно не понравилось, в итоге он сбил одного из полицейских. Сотрудника ДПС госпитализировали. Пострадал и водитель мотоцикла –