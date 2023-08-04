В одном из райцентров Владимирской области ФСБ выяснило , куда пропали более 18 миллионов рублей....

В одном из райцентров Владимирской области ФСБ выяснило , куда пропали более 18 миллионов рублей. заплаченных за новую систему очистки воды.УФСБ по Владимирской области, во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области, раскрыто дело о мошенничестве в особо крупных размерах с участием 45-летнего москвича.По версии следствия, в 2020 году исполнительный директор ООО «ТДМ» заключил контракт в рамках национального проекта «Экология» с МКУ «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально-хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев-Польский район». На реконструкцию комплекса водозаборного сооружения в г.Юрьев-Польский. Общая стоимость госконтракта составила более 66 миллионов рублей.В итоге, оборудование, заявленное ООО «ТДМ» и предъявленное к оплате, не использовалось при реконструкции сооружения. А примененные подрядчиком аналоги не соответствуют техническим требованиям.Кроме того, зафиксирован факт повторной оплаты одного и того же оборудования по ультрафиолетовой очистке воды.Таким образом, причинен ущерб 18,6 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Отделом МВД России по Юрьев-Польскому возбуждено уголовное дело.Фото: УФСБ по Владимирской области.