74-летний Николай Иванович решил отправиться за грибами в лес возле деревни Санино Петушинского района. Пожилой мужчина приехал туда из Орехово-Зуево 1 августа и пропал. Волонтеры

74-летний Николай Иванович решил отправиться за грибами в лес возле деревни Санино Петушинского района. Пожилой мужчина приехал туда из Орехово-Зуево 1 августа и пропал. Волонтеры “ЛизаАлерт” начали поиски 3 августа в 16:30. На место выехали 33 добровольца из Орехово-Зуево, Владимира, Киржача, Костерево, Лакинска, Покрова и Сергиев-Посада, в том числе и новички, которые очень хотели помочь.