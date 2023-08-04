В Судогде построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс и благоустроят сквер Победы От...

В Судогде построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс и благоустроят сквер ПобедыОт сквера Победы в поселке Головино до нового ФОКа в Судогде. Популярные инициативы жителей региона сегодня обсудили на очередном выездном заседании Экспертного совета программы развития Владимирской области. Слово Александру Сыпченко.В прекрасный благоустроенный сквер Победы этот заросший сорняками участок, площадью 20 соток в поселке Головино превратится уже скоро. Пешеходные дорожки, зона отдыха со скамейками и фонарями и, конечно, военная техника прошлых лет. Проект набрал свыше 500 голосов и стал лидером электронного голосования.Людмила Перова, жительница п. Головино:- Здесь была старая школа, ее снесли, так что был беспорядок. Теперь на этом месте мы хотим сделать что-нибудь: памятники или какие-нибудь площадки, чтобы для молодежи хотя бы.Благодаря программе развития Владимирской области благоустроить заброшенный участок земли стало вполне реальным. Смета для такого объекта небольшая- менее 8 миллионов рублей. Экспертный совет программы, Общественная палата региона, глава местной администрации и депутаты Судогодского райсовета идею поддержали единогласно.Сергей Козлов, депутат Судогодского районного совета:- Зона отдыха, зона памяти. Поселок нуждается в такой площадке, где можно провести время, провести досуг, поселок довольно крупный и это очень необходимо.Валентин Кутковский, глава администрации Головинского сельского поселения:- Большое место под расположение, посмотрим пока не принято решение. Или большого камня-валуна как у нас принято, на котором будут размещаться таблички или все-таки мы попробуем достать технику.На заседании Экспертного совета программы развития Владимирской области обсудили и еще один важный проект. Он потребует гораздо больших финансовых вливаний. Физкультурно-оздоровительный комплекс в самом центре Судогды даст новый импульс развитию местного футбола, баскетбола, волейбола и других видов спорта.Валерий Сафонов, глава администрации Судогодского района:- И восточные единоборства и игровые виды спорта очень и очень востребованы и люди в Судогодском районе любят спорт и любят им заниматься, но к сожалению отсутствие полноценного объекта сказывается на качестве и количестве занимающихся спортом.Сейчас первоочередная задача- изучить опыт возведения подобных объектов в других городах. Ведь строить новый ФОК придется с нуля, говорит председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Владимирской области Алексей Тарасов.Алексей Тарасов, член Общественной палаты Владимирской области:- Сначала надо понять все-таки какие виды спорта профилирующие и какая система этого фока нужна. Частично финансировать из районного бюджета, областной бюджет тоже в стороне не останется и привлекать финансовые средства по различным федеральным программам.Строительство ФОКа и сквера Победы - это прежде всего вклад в будущее, говорят эксперты. Спорт и историческая память - прочный фундамент для воспитания подрастающего поколения.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев, "Вести-Владимир".