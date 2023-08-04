Экспозицию подготовила профессиональная Ассоциация христианских художников «Гильдия Храмоздателей». Это архитекторы, иконописцы, мастера мозаики, декоративно-прикладного и ювелирного

Экспозицию подготовила профессиональная Ассоциация христианских художников «Гильдия Храмоздателей». Это архитекторы, иконописцы, мастера мозаики, декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Выставка соединяет многовековые национальные традиции духовного искусства и современные темы. Виктория Салла, гость выставки Обычно, на самом деле, я не хожу по выставкам православного искусства. Попала первый раз совершенно случайно. И знаете, впечатлена. Как икона тоже может быть