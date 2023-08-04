С 5 по 13 августа на территории Владимирской области будет действовать особый противопожарный режим.

С 5 по 13 августа на территории Владимирской области будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Авдеев. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.Данная мера вводится из-за жаркой погоды и повышения пожарной опасности. Во время особого режима жителям категорически запрещается ходить в леса, жечь мусор и разводить костры.Меж тем синоптики Гидрометцентра сообщают, что в ближайшие дни во Владимирской области будет необычайно тепло. Температура воздуха в отдельных районах может превышать 30 градусов Цельсия.