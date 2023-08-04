Аварийно-восстановительная бригада рабочих из Владимирской области приехала в Докучаевск.
Аварийно-восстановительная бригада рабочих из Владимирской области приехала в Докучаевск. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
11 специалистов, среди которых есть слесари, электрогазосварщики, машинист экскаватора и водители, займутся восстановлением коммунальной инфраструктуры Докучаевска.
Так, наши земляки уже успели демонтировать участок трубопровода, повреждённый ракетным ударом со стороны ВСУ.
После 17 августа владимирцев должна сменить другая группа рабочих.