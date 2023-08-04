Недоношенную девочку, которая родилась на сроке 27 недель (при норме 37-40) и весила 490 грамм, выписали из владимирской ОДКБ. Сейчас малышке четыре месяца, она весит 3,5 килограмма, сообщили в

Недоношенную девочку, которая родилась на сроке 27 недель (при норме 37-40) и весила 490 грамм, выписали из владимирской ОДКБ. Сейчас малышке четыре месяца, она весит 3,5 килограмма, сообщили в сообществе медучреждения во «ВКонтакте». Крохотный вес – не единственная проблема, с которой столкнулась девочка. Врачи обнаружили у нее мочекаменную болезнь и почечную колику. Эта патология считается