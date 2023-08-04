Сотрудники Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» в связи проведением перекладок, ремонтов и опрессовок трубопроводов призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов.

Сотрудники Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» в связи проведением перекладок, ремонтов и опрессовок трубопроводов призывают горожан соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов. В летний период температура теплоносителя может быть очень высокой, поэтому риск получения опасных травм при повреждении целостности труб велик.Особенно актуально помнить о безопасности в дни школьных каникул, когда дети большую часть времени проводят на улице. Необходимо быть предельно осторожными рядом с энергообъектами и соблюдать простые правила:- не подходить близко к тепломагистралям, а также тепловым камерам;- не устраивать стоянки автотранспорта рядом с теплотрассами;- не пытаться пройти или проехать через участки парений, лужи, фонтаны, льющуюся по дороге воду;- не заходить за огражденные места ремонтных работ и быть предельно внимательными рядом с ними.«Все места ремонтных работ теплосетей ограждены щитами и сигнальными лентами. Мы напоминаем, что проявлять любопытство и перелазить через ограждения, нарушать их целостность недопустимо. В этот период особую бдительность необходимо проявить родителям и еще раз напомнить детям основные правила безопасного поведения на улице», - отметил главный инженер Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» Виктор Халев.При обнаружении открытых колодцев, люков, парений, выхода воды на поверхность, повреждений изоляционного слоя теплосетей необходимо немедленно обратиться:- во Владимире - на Единый портал Тепловой справочной службы Владимирских тепловых сетей по телефону (4922) 77-34-26;- в Иванове - на Единый портал Тепловой справочной службы Ивановских тепловых сетей по телефону (4932) 26-76-99.Реклама.