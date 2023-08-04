Фрунзенский районный суд отказал в удовлетворении иска местной жительницы, которая хотела закрыть приют. Тем временем волонтеры “Валенты” уже во всю готовятся к переезду на новое

Фрунзенский районный суд отказал в удовлетворении иска местной жительницы, которая хотела закрыть приют. Тем временем волонтеры “Валенты” уже во всю готовятся к переезду на новое место. Суд вынес решение сегодня, 4 августа. Напомним, осенью прошлого года местная жительница написала иск в суд о закрытии приюта, женщину не устраивал постоянный лай собак. 15 декабря суд принял