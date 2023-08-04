Сообщение о странном инциденте появилось в социальных сетях в группе “PRO Транспорт”. Там же опубликовали и видео, которое снял проезжавший мимо автомобилист. Вечером 3 августа на мосту

Сообщение о странном инциденте появилось в социальных сетях в группе “PRO Транспорт”. Там же опубликовали и видео, которое снял проезжавший мимо автомобилист. Вечером 3 августа на мосту в Загородный образовалась пробка. Дело в том, что неизвестный молодой человек преградил путь 115-ому автобусу “Владимир-Радужный”. Как сообщают в “PRO Транспорт”, мужчина требовал пустить его в салон. Недалеко