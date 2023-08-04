Во Владимире откроют примыкающий к Рпенскому проезду перекресток. Сегодня во Владимире планируют...

Во Владимире откроют примыкающий к Рпенскому проезду перекресток.Сегодня во Владимире планируют открыть движение на перекрёстке улиц Юбилейная и Жуковского в Добром.Напомню, дорога была закрыта 10 июля из-за работ на строящемся Рпенском проезде. Изначально планировалось перекрыть улицу до 15 августа, однако, удалось закончить работы гораздо раньше. Добавлю, строительство самого Рпенского проезда - в финальной стадии. Его обещают запустить до конца года.