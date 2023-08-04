Движение по участку дороги на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского откроют уже сегодня, 4 августа, рассказали в мэрии. Напомним, участок дороги перекрыли 10 июля из-за строительства

Движение по участку дороги на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского откроют уже сегодня, 4 августа, рассказали в мэрии. Напомним, участок дороги перекрыли 10 июля из-за строительства Рпенского проезда. Восстановить движение должны были 15 августа, но, по многочисленным обращениям жителей, работы решили закончить раньше срока. Из пресс-релиза мэрии Чтобы открыть движение раньше планируемой даты, специалисты ВФ