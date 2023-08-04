У ДК Молодёжи во Владимире проводили новую группу добровольцев в зону СВО. С подробностями-Мария...

У ДК Молодёжи во Владимире проводили новую группу добровольцев в зону СВО.С подробностями-Мария Городская.Они заключили контракт с Министерством обороны и уезжают в подразделения для дальнейшей профессиональной подготовки к участию в специальной военной операции. Бойцов провожают родные. Близкие волнуются, но уверены - их мужчины точно вернутся домой с победой.Ольга, Надежда - провожающие:Ольга: Мы брата провожаем. Это мама его, я сестра. Принял решение, надо, говорит. Значит, надо.Надежда: Он решил. Он просто нужен, дескать. Всё, это дело чести. Не могу даже говорить.Олега провожают жена и двое детей. Решение, говорит мужчина, осознанное - Родине нужна помощь.Олег, доброволец:- Работаю на оборонном предприятии. Долго думал отпустят, не отпустят. В отпуске был, чтоб никто не знал, и решился.Отправка добровольцев проходит еженедельно - в пункты отбора каждый день обращаются десятки жителей региона. На этой неделе в области открылись еще два отделения: в Коврове и Александрове.Игорь Стоякин, представитель военного комиссариата Владимирской области:- Все пункты и администрации города Владимира и Владимирской области активно участвуют в изъявлении граждан принять участие в специальной военной операции. Всё этому способствует, для этого созданы все условия.Бойцы получают не только финансовое, но и продовольственное обеспечение. Поддержку оказывают и семьям бойцов.Мария Городская, Александр Голубев. "Вести-Владимир".