В регион пришла жара. Из-за повышения пожарной опасности губернатор подписал постановление о введении особого противопожарного режима. Он продлится с 5 по 13 августа. В это время запрещается

В регион пришла жара. Из-за повышения пожарной опасности губернатор подписал постановление о введении особого противопожарного режима. Он продлится с 5 по 13 августа. В это время запрещается разводить костры, топить печи, кухонные очаги и котельные установки, а также сжигать мусор и сухостой. Чтобы правила исполнялись, пожарные будут патрулировать территории. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!