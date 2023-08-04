Во Владимирской области прокуратура Петушинского района взяла на контроль ситуацию с...

Во Владимирской области прокуратура Петушинского района взяла на контроль ситуацию с распространением оспы овец и коз.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, установлено, что в частном домовладении на территории деревни Аксёново (муниципального образования - Пекшинское) обнаружен очаг оспы овец и коз.Важно!Оспа овец и коз - быстро распространяющаяся, особо опасная (заразная) болезнь. Первичными симптомами является угнетение, лихорадка, затрудненное дыхание. У животных появляются отеки кожи век, оспенная сыпь на слизистых оболочках, коже головы и пр.Для профилактики распространения болезни на заседании районной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии решено, в том числе, выставить пост полиции у въезда на территорию очага.Сообщается, что ГБУЗ ВО «Петушинской районной больнице» рекомендовано выделить медицинского работника на период работ по ликвидации инфицированных животных.«В ходе выездных мероприятий, в том числе, в выходные дни, прокуратурой выявлены факты отсутствия сотрудника полиции на контрольно-пропускном посту…» - сообщают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В связи с выявленными нарушениями прокурором директору ГБУ «Владимирская областная СББЖ» и начальнику ОМВД России по Петушинскому району внесены представления.Уточняется, что в данный момент все нарушения устранены.Фото: pxfuel.com