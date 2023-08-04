Во Владимирской области проходит одиннадцатый пленэр, посвященный творчеству Бориса...

Во Владимирской области проходит одиннадцатый пленэр, посвященный творчеству Бориса Французова.Традиционный, уже одиннадцатый пленэр, посвященный творчеству выдающегося русского графика Бориса Французова, проходит в эти дни на малой родине мастера. Графики и живописцы из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга по традиции разместились в клубе поселка Краснознаменский.Виктор Калашников, художник, кандидат искусствоведения:- Да, с нами здороваются, мы сами уже часть природы, если хотите.В течение десяти дней, взяв на ремень этюдники, художники будут искать самые живописные в округе места. Клуб уже наполняется готовыми этюдами. Перерывы на обед, традиционно, переходят в обсуждение написанных работ. Они и составят экспозицию заключительной выставки, которая пройдет 7 августа здесь же, в Краснознаменском. А пока - все в творческом процессе.Дмитрий Холин, живописец:- Какой-то подъем внутренний, и ты как бы замыкаешься на работе, на этом месте, на холсте, красках и только об этом и думаешь.