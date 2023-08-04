Во Владимирской области заведено уголовное дело по факту проявленной должностными лицами халатности при обеспечении граждан необходимыми лекарственными препаратами.

Во Владимирской области заведено уголовное дело по факту проявленной должностными лицами халатности при обеспечении граждан необходимыми лекарственными препаратами. Об этом проинформировала пресс-служба СУ СКР по региону.Следствие установило, что с 2020 по 2022 годы в Центре по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области имелись лекарства для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако работа по распределению не была налажена должным образом. Пациентов своевременно не обеспечили препаратами, а после у медикаментов истёк срок годности.Лекарства списали с баланса учреждения и уничтожили. Нанесённый бюджету РФ ущерб превысил 32 млн рублей.«Расследование проводится следователями по особо важным делам аппарата следственного управления», - отмечается в сообщении ведомства.