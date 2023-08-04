Во Владимирской области вновь будет установлен особый противопожарный режим. В связи с...

Во Владимирской области вновь будет установлен особый противопожарный режим.В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности в лесах Владимирской области с 5 по 13 августа установлен особый противопожарный режим.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Авдеев.Напомним, особый противопожарный режим устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности, правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий и пр.Важно!В период особого противопожарного режима запрещено посещение лесов.Неконтролируемое выжигание травы и мусора, неосторожное обращение с огнём в лесах и лесопарковой зоне (курение, брошенная спичка и пр.) может привести к непоправимым последствиям – лесным пожарам, и, как следствие, гибели людей.В это время категорически запрещается разводить костры и сжигать мусор, выжигать траву в неустановленных местах на всех категориях земель.Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и влечёт наложение штрафов.Жителям Владимирской области напоминают:«Если вы свидетелем возникновения лесных пожаров или иных нарушений лесного законодательства РФ, сообщите об этом в региональную диспетчерскую службу по круглосуточным номерам телефонов: 8-800-100-94-00, (4922) 45-90-06, (4922) 45-90-02, а также можно воспользоваться мобильным приложением «Берегите лес»…»Читайте также:Синоптики рассказали, сколько дней продержится волна жары во Владимирской области: https://vladtv.ru/society/146900/Фото-иллюстрация: pxfuel.com