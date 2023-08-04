Во Владимирской области вновь будет установлен особый противопожарный режим.
В связи с...
Во Владимирской области вновь будет установлен особый противопожарный режим.
В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности в лесах Владимирской области с 5 по 13 августа установлен особый противопожарный режим.
Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Авдеев.
Напомним, особый противопожарный режим устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности, правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий и пр.
Важно!
В период особого противопожарного режима запрещено посещение лесов.
Неконтролируемое выжигание травы и мусора, неосторожное обращение с огнём в лесах и лесопарковой зоне (курение, брошенная спичка и пр.) может привести к непоправимым последствиям – лесным пожарам, и, как следствие, гибели людей.
В это время категорически запрещается разводить костры и сжигать мусор, выжигать траву в неустановленных местах на всех категориях земель.
Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности предусмотрена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и влечёт наложение штрафов.
Жителям Владимирской области напоминают:
«Если вы свидетелем возникновения лесных пожаров или иных нарушений лесного законодательства РФ, сообщите об этом в региональную диспетчерскую службу по круглосуточным номерам телефонов: 8-800-100-94-00, (4922) 45-90-06, (4922) 45-90-02, а также можно воспользоваться мобильным приложением «Берегите лес»…»
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Фото-иллюстрация: pxfuel.com