Во Владимирской области впервые проходит межрегиональный фестиваль Летние провинциальные...

Во Владимирской области впервые проходит межрегиональный фестиваль "Летние провинциальные радости".Тридцать пять рукодельниц со всей страны и больше восьмидесяти тканевых полотен.Это совместный культурно-творческий проект городов Киржача и Касимова. Его главная цель - "возрождение" искусства лоскутного шитья и развитие культурных традиций России. Все работы мастериц выставлены на трех творческих площадках города - в известном частном учреждении культуры "Доме Мараева", музее иконописи, и арт-галерее "Паньковская керамика". Каждый зал посвящен определенной тематике. От "природных мотивов" до авангарда. Жители и гости города могут принять участие в творческих мастер-классах, а также увидеть тематические спектакли и концерты. В будущем фестиваль лоскутного шитья в Киржаче планируют сделать ежегодным.Ирина Гайдай, организатор фестиваля "Летние провинциальные радости" в г.Киржач:- Мы уже уверены, что это станет доброй традицией, потому что огромный отклик. Сегодня только еще второй день работы фестиваля, а мы слышим необыкновенные отзывы и от киржачан, и от гостей города. Думаем, что это для нас такая большая сила, которая "расправляет крылья", чтобы и в следующем году здесь у нас открылось пространство, может быть еще больше мероприятий, которые внутри фестиваля будут."