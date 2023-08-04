Пятитысячным ребенком, родившимся во Владимирской области за семь месяцев этого года, стала маленькая София из Вязников. Об этом рассказали в пресс-службе ЗАГСа региона. Однако София могла

Пятитысячным ребенком, родившимся во Владимирской области за семь месяцев этого года, стала маленькая София из Вязников. Об этом рассказали в пресс-службе ЗАГСа региона. Однако София могла не стать «юбилейным ребенком». Девочка опередила свою сестру-двойняшку Людмилу. Зато Людмила является почетным 5001-ым новорожденным. Мама малышек Оксана получила электронное свидетельство о рождении, которое позволит ей пользоваться сервисом Госуслуг