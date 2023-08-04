Во владимирском Центре ИЗО открывается выставка, посвященная памяти Владимира Ишутина. Времена и...

Во владимирском Центре ИЗО открывается выставка, посвященная памяти Владимира Ишутина."Времена и люди" - выставка известного телеоператора и кинодокументалиста, заслуженного деятеля искусств России, краеведа и автора уникальной серии документальных фильмов о Владимирской земле. На выставке будут представлены графические и живописные произведения Ишутина, его керамика и скульптура. Открытие в 16 часов.Сам Владимир Ишутин свое операторское ремесло характеризовал так "это большое мозаИчное полотно. И я выкладываю его маленькими житейскими квадратиками." Знаменитый документалист создал уникальную летопись жизни нашего края - как правило, именно его кадры мы показываем вам в рубрике Вести Век Двадцатый. Сегодня же она будет посвящена самому Владимиру Ишутину. Год 84й. Фрагмент фильма "Хроника наших дней".