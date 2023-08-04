Заместитель директора ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в фестивале «Голос Евразии» Рифат Сабитов...

Заместитель директора ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в фестивале «Голос Евразии»Рифат Сабитов принял участие в работе круглого стола, посвященного творчеству Расула Гамзатова. Среди участников — поэты, писатели, публицисты, журналисты со всей страны, которые были лично знакомы с народным поэтом Дагестана.Круглый стол был организован в рамках фестиваля «Голос Евразии». С приветственным словом к участникам обратился председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов:«Замечательно, что начинается работа фестиваля «Голос Евразии» именно с чествования великого дагестанского поэта, советского, российского поэта Расула Гамзатова. Человека, который прославлял и Дагестан, и Россию, и Советский Союз. И его произведения помогали и помогают сохранять культуру и язык, прежде всего, аварский язык, звучат в переводе на другие языки, служат развитию языков народов России».Фестиваль «Голос Евразии» посвящён программам, создаваемым преимущественно на национальных языках. Его концепция хорошо дополняет. Дело в том, что этот год объявлен годом сохранения культуры народов Российской Федерации, а десятилетие с 2022 по 2032 объявлено десятилетием сохранения языков малых народов.«Каждый из вас понимает, что язык — это основа сохранения не только культуры и истории, но и вообще народа. Если язык исчезает, то исчезает и народ. Поэтому я говорю спасибо всем коллегам, здесь присутствующим, всем коллективам, которые, несмотря ни на что сохраняют замечательную традицию — производят программы на национальных языках», — отметил Рифат Сабитов.Фестиваль «Голос Евразии» проводится Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией на базе ГТРК «Дагестан», при поддержке правительства Республики Дагестан.