Завершилась реконструкция подстанции Районная во Владимирской области. Реконструкцией занимался...

Завершилась реконструкция подстанции "Районная" во Владимирской области.Реконструкцией занимался филиал "Россети". Станция питает Владимир, Суздальский и Юрьев-Польский районы. Это первый во Владимирской области компактный энергообъект "закрытого" типа. О новых возможностях станции - Ангелина СвищПодстанция "Районная" - электрическое сердце областной столицы вновь заработало в полную силу. Мощность увеличилась на 25 процентов. Главный инженер Александр Артёмов стоял у истоков проекта. Говорит, что рад рад видеть как проект воплотился в жизнь и приносит пользу.Александр Артёмов, заместитель главного инженера "Россети-Вологодское ПМЭС":- Возникла необходимость реконструкции этой подстанции. Оборудование было на 50 процентов даже на 70 процентов уже устаревшее.Реконструкция проходила без перебоев в работе энергобъекта, строительство масштабного проекта прошло без дискомфорта для пользователей. Подстанция обеспечит электроэнергией сотни новых потребителей. Ведь к "районной" подключены Суздальский и Юрьев-Польский районы.Елена Семёнова министр ЖКХ Владимирской области:- Идет активное строительство и видим как застраиваются новые микрорайоны, поэтому действительно резерв этой подстанции позволит развивать и город Владимир и близлежащие районы.Это уникальный энергообъект в Центральной России. Стоимость проекта - 5 миллиардов рублей. Но цель оправдывает средства. высококачественное оборудование прослужит не один десяток лет.- Оно не требует ремонтов, если мы оборудование которое у нас стояло раньше, тесть у нас было с определенной периодичностью. Один раз в восемь лет мы проводили капитальный ремонт.Подстанция находиться в микрорайоне Веризино поэтому тишина - приоритет. Достичь ее при реконструкции смогли "спрятав" автоматический трансформатор в специально построенное здание. В "Районную" установили высоконадежные элегазовые распределительные устройства, внедрили современные средства автоматизации и вели "умную" систему учета электроэнергии. Рабочие в шутку говорят что главный инструмент управления - компьютерная мышка. Почти вся "начинка" станции - отечественная.Сергей Коковинский заместитель главного инженера "Россети" - МЭС Центра:- 90 процентов это оборудование подстанции отечественного производства российского. Выполнено с интеллектуальными системами защиты, учета электроэнергии что большая редкость.Это первый во Владимирской области компактный энергообъект "закрытого" типа. С новыми технологиями скоро будут знакомится и студенты.Ангелина Свищ "Вести- Владимир"