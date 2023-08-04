За незаконное хранение наркотических средств Александровский городской суд конфисковал у жителя Вологодской области жилой дом и земельный участок в деревне Копылиха.

За незаконное хранение наркотических средств Александровский городской суд конфисковал у жителя Вологодской области жилой дом и земельный участок в деревне Копылиха. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что в январе 2022 года преступник привёз в заблаговременно приобретённый дом свыше 150 кг прекурсоров запрещённых средств, которые в дальнейшем могли быть использованы для изготовления наркотиков.Оборудовать лабораторию злодею помешали стражи порядка, которые на корню пресекли незаконную деятельность.Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере и приговорил к году заключения в колонии строгого режима. Купленный в деревне жилой дом и участок осужденного отошли в пользу государства.