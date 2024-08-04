Для беременных женщин и молодых мам работает горячая линия поддержки, напоминает пресс-служба...

Для беременных женщин и молодых мам работает горячая линия поддержки, напоминает пресс-служба Минздрава Владимирской области.Они могут получить консультации специалистов в рамках нацпроекта "Демография".Предстоящее материнство часто вызывает волнения и переживания у женщин. Справиться с тревогами помогут специальные знания в области прав беременных, психологии, медицины и пр.Для ответов на множество вопросов уже более 5 лет работает круглосуточная анонимная горячая линия помощи беременным и молодым мамам.Профессиональные психологи, юристы, врачи и социальные работники благотворительного фонда «Женщины за жизнь» помогают бесплатно по номеру: 8 (800) 200-04-92.Молодые мамы и беременные женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут оставить заявку на сайте фонда. https://clck.ru/3C6Y4AЕсли возникла потребность в улучшении жилищных условий, есть возможность оформить специальную «Семейную ипотеку» с льготной ставкой. Немаловажно знать и о пособии по беременности и родам, единовременной выплате, ежемесячном пособии и материнском капитале. Подробнее об этом: https://clck.ru/3C3x9tЕсли за время декрета женщина поняла, что хочет сменить сферу деятельности, в рамках нацпроекта "Демография" она может пройти переобучение и бесплатно получит новую профессию. Заявку на участие в программе можно подать онлайн на портале «Работа России». Обучение по различным программам проходит в том числе дистанционно. Подробности здесь: https://clck.ru/YiMhtВо многих детских садах есть ясельные группы. При необходимости мамы могут выйти на работу раньше завершения декретного отпуска. https://clck.ru/3CBXXSВажно знать, что большинство мер поддержки семей с детьми можно получить в онлайн-формате. Достаточно только одного электронного заявления на портале «Госуслуги». Больше информации: https://clck.ru/3CBXXTФото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений