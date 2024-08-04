Телеведущий и шоумен не появляется на телевидении уже 2,5 года.

Телеведущий и шоумен не появляется на телевидении уже 2,5 года.После возвращения развлекательного контента на Первый канал зрители с нетерпением ждали новых выпусков передачи "Вечерний Ургант". Однако Иван Ургант так и не появился на телевидении. Из-за этого многие стали уверены в том, что отмена шоу была во многом связана с позицией ведущего по насущным для страны вопросам.При этом ни о каких официальных заявлениях об увольнении Урганта с Первого канала не было и речи. Значит, Иван все-таки может вернуться к съемкам передачи. Как недавно отметила актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, шоумен может вернуться к работе на ТВ при одном условии.Как отметила парламентарий, по сей день Иван Ургант хранит молчание и не демонстрирует поддержку тех, кто находится в зоне специальной военной операции. Мол, ничто больше не способно телеведущему вернуть возможность возращения в медиапространство."Это и есть его шанс, на мой взгляд", – заявила Драпеко.Ранее Иван Ургант рассказал об отмене его выступления на благотворительном фестивале в Санкт-Петербурге. Телеведущий пожаловался, что случившееся не зависело ни от него, ни от организаторов мероприятия. Подробнее об этом "Дни.ру".