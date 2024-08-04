Поведение Максима Галкина* рядом с Аллой Пугачевой шокировало очевидцев.

Поведение Максима Галкина* рядом с Аллой Пугачевой шокировало очевидцев.Недавно Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Когда пара приехала на мероприятие, в городе лил дождь и был сильный ветер. Из-за непогоды юморист решил воспользоваться зонтом. Правда, рядом идущей под руку Пугачевой зонта не досталось.Когда Алла Борисовна попросила супруга прикрыть ее от дождя, тот продемонстрировал хамское отношение. Галкин* напомнил жене, что у нее на голове есть шляпа, и при этом он даже не посмотрел в ее сторону. Пугачева, на удивление очевидцев, промолчала.Случившееся попало на видео, которое стремительно набирает популярность в Сети. Интернет-пользователи не только шокированы, но и возмущены поведением Максима. По мнению многих, артистка была просто унижена. Мол, она явно не заслужила такого к себе отношения.Данный инцидент может стать подтверждением слухов о сложностях в браке Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Говорят, певица вымотана скитаниями по миру, поэтому якобы размышляет о возвращении в Россию вместе с детьми – сыном Гарри и дочерью Лизой.Ранее стало известно о тайном возвращении внука Аллы Пугачевой в Россию. Что заставило обосновавшегося в США Никиту Преснякова прилететь в родную страну, "Дни.ру".* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.