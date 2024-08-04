Семьи из Гороховца добиваются подведения коммуникаций к участкам, которые им выделило...

Семьи из Гороховца добиваются подведения коммуникаций к участкам, которые им выделило государство.И вновь «старая песня о главном». На этот раз в Гороховце. Как рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры, была проведена проверка о нарушении законодательства о социальной поддержке отдельных категорий граждан.Выяснилось, что двум многодетным семьям администрацией Гороховецкого района в общую долевую собственность предоставлен земельный участок.Но при этом, до настоящего времени он не обеспечен инженерной инфраструктурой, а именно, не организовано газо-, водо-, электроснабжение, водоотведение, отсутствуют подъездные пути.«… В данный момент многодетной семье не обеспечена возможность ведения строительства и беспрепятственного подключения возводимого жилого дома к инженерно-техническим сетям. В целях устранения выявленных нарушений прокурор района в Гороховецкий районный суд направил исковые заявления об обязании администрации города обеспечить земельные участки необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой…» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Требования прокурора судом удовлетворены. В данный момент восстановление нарушенных прав многодетных семей находится на контроле прокуратуры района.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображенийЧитайте и смотрите также:В Судогде прокуроры встали на защиту многодетных семей, получивших бесплатные земельные участкиhttps://vladtv.ru/society/155162/В Ковровском районе к земельному участку многодетной семьи «забыли» подвести газhttps://vladtv.ru/society/153584/В городе Кольчугино многодетным семьям вновь выделены земельные участки без инженерной и транспортной инфраструктурыhttps://vladtv.ru/society/152623/