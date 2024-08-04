Следователями СК проводится проверка по факту нападения на женщину в кафе Владимира. Как...

Следователями СК проводится проверка по факту нападения на женщину в кафе Владимира.Как информируют в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области, органами следственного управления организована процессуальная проверка по публикациям в социальных медиа о хулиганских действиях мужчины во Владимире.«… По предварительным данным, в одном из кафе города Владимира мужчина, грубо нарушая общественный порядок, применил насилие, а также высказывал угрозы его применения в отношении присутствующих граждан, в том числе нанес удар женщине по голове...» - поясняют в пресс-службе.В настоящее время следователем следственного управления проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Сообщается, что по результатам будет принято процессуальное решение.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области