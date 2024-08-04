В августе предпринимателей из Владимирской области ждут важные изменения.
В августе для...
В августе предпринимателей из Владимирской области ждут важные изменения.
В августе для предпринимателей (со всей России) вступают в силу следующие изменения:
• Начинается тестирование новой платформы для логистов;
• Машиночитаемая доверенность станет обязательной;
• Товары без обязательных знаков обращения ЕАС или СТР перестанут пускать в страну;
• Вступают в силу изменения в маркировке некоторых товаров.
Расскажем подробнее про некоторые изменения.
«Новый эксперимент»
С 1 августа 2024 года по 1 июня 2025 года на территории РФ начался эксперимент по внедрению информационной системы «Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа» для оформления перевозок грузов.
Цели эксперимента:
- внедрение информационной системы для оформления перевозок грузов, осуществляемых автомобильным, морским, речным, железнодорожным и воздушным видами транспорта;
- апробация технологии выдачи разрешительных и товаросопроводительных документов посредством механизма «единое окно»;
- тестирование технологии сбора, верификации информации о перевозчиках и формирование их рейтинга;
- грузоотправители, экспедиторы, перевозчики, грузополучатели, АО «Российский экспортный центр», владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта, операторы железнодорожного подвижного состава и операторы информационных систем электронных перевозочных документов участвуют в эксперименте на добровольной основе.
Утверждён зеленый стандарт для строительства частных домов
Росстандарт утвердил национальный стандарт зеленого (экологического и энергоэффективного) индивидуального жилищного строительства (ГОСТ Р для ИЖС).
ГОСТ включает в себя девять категорий:
архитектуру;
экологическую безопасность и организацию участка;
инфраструктуру;
организацию и управление строительством;
комфорт и качество внутренней среды;
энергоэффективность и атмосферу;
инженерное обеспечение здания;
материалы и ресурсоэффективность;
отходы производства и потребления.
ГОСТ — это не обязательные для выполнения правила, а рекомендации. Их нужно обязательно соблюдать застройщикам только в том случае, если они хотят получить сертификаты соответствия на свои проекты.
Произошло расширение возможности кредиторов по Закону о банкротстве
Кредиторы получают право изменить способ распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности с продажи на уступку.
Условие — ранее такое требование не реализовали на торгах.
Арбитражный управляющий уведомит кредиторов о возможности изменить способ распоряжения правом через 10 дней после завершения торгов.
Изменения применяются к отношениям, которые возникли до 2 августа.
Товары без маркировки перестанут пускать в страну
Как было? В Правительстве продлили внешнеэкономические антикризисные меры. До сентября 2024 разрешили провозить на внутренний российский рынок продукцию без маркировки.
Производители и импортеры сами доказывают соответствие товара качеству, предоставляя технические документы, результаты своих исследований и прочее. При этом уже перед продажей товаров в России на них все равно нужно наносить обязательный знак обращения ЕАС или СТР.
Какие ожидаются изменения? Бизнесу, который ввозит товары в Россию, станет сложнее проходить таможню и реализовывать товары в России. Срок истекает: 31 августа.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений