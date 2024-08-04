В Собинке онкобольным приходилось за собственный счёт приобретать «социальные» лекарства. Об этих...

В Собинке онкобольным приходилось за собственный счёт приобретать «социальные» лекарства.Об этих случаях рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В Собинском районе была проведена проверка по обращениям троих местных жителей о нарушении их прав и о ненадлежащем лекарственном обеспечении.Выяснилось, что у заявителей — инвалидность, они наблюдаются в учреждениях здравоохранения региона в связи с онкологическими заболеваниями.«… На основании заключений лечащих врачей им назначено медикаментозное лечение с ежедневным применением ряда лекарственных препаратов, которые они вправе получать бесплатно. Однако органами системы здравоохранения региона пациенты жизненно необходимыми лекарствами своевременно обеспечены не были, двое из них вынуждены были приобретать медицинские препараты за счет собственных денежных средств...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании министерства здравоохранения региона и «Собинской районной больницы» принять меры к бесплатному обеспечению граждан жизненно необходимыми лекарства, а также взыскании денежных средств, потраченных на покупку препаратов.Уточняется, что в данный момент исполнение решений суда находятся на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений