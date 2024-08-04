Их вновь провели в марте 2024 года.

Минкультуры запретило проведение боёв гусей в Суздале, о чём сообщили в Фонде защиты городских животных 1 августа. Эти мероприятия уже отменялись в 2021 году по указанию Минкульта РФ, но в 2024-м гусиные бои снова прошли в Суздале во время празднования Масленицы, которое состоялось 16 марта на территории Музея деревянного зодчества.В мае 2024 года была запущена новая петиция в Интернете. Зоозащитники нашли поддержку в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова (ИПЭЭ РАН) и Министерстве культуры РФ. В Владимиро-Суздальский музей-заповедник было направлено письмо с просьбой принять меры для прекращения таких событий. На данный момент сотрудники музея не комментируют данный запрет.