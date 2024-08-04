Владимирцы теряют деньги в пирамидальных играх и «ломбардах» В I полугодии 2024 года Банк России...

Владимирцы теряют деньги в пирамидальных играх и «ломбардах»В I полугодии 2024 года Банк России обнаружил во Владимирской области 5 нелегальных кредиторов, которые предоставляли займы под видом ломбардов или комиссионных магазинов.Эти организации регулятор внес в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, информирует пресс-служба отделения Владимир Банка России.Напомним, в предупредительный перечень, который регулярно обновляется, попадают организации с признаками финансовых пирамид, нелегальные кредиторы и нелегальные участники рынка ценных бумаг. В него включено уже более 15 тысяч субъектов.За все время 26 из них обнаружены у нас - на территории Владимирской области.«Нелегальные кредиторы зачастую требуют огромные проценты по займам, могут игнорировать максимально установленный процент или превышать возможные штрафы и пени, в результате чего долг и увеличивается в несколько раз. Также такие фирмы могут допускать нарушения при взыскании долга, когда к процедуре возврата подключаются также нелегальные коллекторы, а заемщик сталкивается с угрозами и психологическим воздействием», — отметил заместитель начальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России Александр Храмов.Около 58% нелегальных кредиторов продвигали свои услуги через Интернет, используя для рекламы страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений.В I полугодии 2024 года регулятор также обнаружил 1723 субъекта с признаками финансовых пирамид. Многие мошеннические проекты были представлены в виде экономических онлайн-игр, в которых якобы можно получить доход от инвестиций.Аферисты убеждали игроков вложить в проект реальные деньги, а также приводить в него друзей. Однако вывести средства с таких мошеннических проектов невозможно, и разработчики исчезали вместе с деньгами.Всего в январе-июне 2024 года Банк России выявил 3495 субъектов с признаками нелегальной деятельности.По результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России, ограничен доступ более чем к 8 тысячам ресурсов в Интернете. Будьте бдительны!Фото: пресс-служба отделения Владимир Банка России, Freepik.com