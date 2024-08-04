Во Владимирской области ещё 25 человек заразились ковидом при резком росте заболевших в...

Во Владимирской области ещё 25 человек заразились ковидом при резком росте заболевших в России.Заболеваемость ковидом за прошедшую неделю увеличилась в России на 14%, а число госпитализаций возросло на 13,5%, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.Заболеваемость коронавирусом в 35 регионах России растет уже вторую неделю, отмечают специалисты.Что касается Владимирской области, то показатель на 100 тысяч человек населения понизился по сравнению с предыдущей неделей на 17,4%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.За прошедшую неделю лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания ковидом.14 заболевших выявлено в Гусь-Хрустальном районе, 3 - в Муромском, по 2 - в Ковровском, Вязниковском районах и в городе Владимире, по 1 - в Камешковском и Гороховецком районах.А также на территории Владимирской области (на 30-й неделе) показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей повысился на 2,6%.За семь дней в лечебные учреждения с признаками ОРВИ по региону обратилось 3 672 человека, во Владимире – 1 405 человек.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений