Во Владимирской области сохранится неустойчивый характер погоды с кратковременными...

Во Владимирской области сохранится неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями.Владимирская область пока остаётся под влияние высокого малоподвижного циклона. Прогнозируется пасмурная погода и дожди.Но при этом температура близка к климатической норме, сообщает Гидрометцентр России.В понедельник и вторник (5 и 6 августа) во Владимире (и по области) ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ночью + 10...15°, днем + 21...26℃.Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Влажность — 70%.Атмосферное давление — низкое, 739 - 741 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 5 августа:«Если вечером по земле стелется туман, значит, ожидается жаркая погода»;«Если филин громко ухает, следует подготовиться к похолоданию»;«Если холодно, то тепла не будет следующие 40 дней».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений