Им сохранили заработную плату на прежнем уровне

Им сохранили заработную плату на прежнем уровнеСразу 12 медсестер из неврологического отделения Александровской районной больницы написали заявление об увольнении в конце августа. Их последним рабочим днем должно было стать 10-е сентября. На такой шаг сотрудницы пошли из-за того, что руководство больницы сократило им стимулирующие выплаты. Главный врач сделал это из-за дефицита зарплатного фонда в медучреждении. Но как заверили в облздраве, массового увольнения медсестер не будет.«Узнав о случившемся, мы сразу выехали на место, пообщались с медсестрами. Они работают с 2012 года и очень любят свое дело. Есть некоторый разрыв в отношениях между администрацией больницы и нашими коллегами. Информация о снижении стимулирующих выплат довели до сотрудников, но не разъяснили. Но сейчас все заявления отозвали, медсестры остаются работать, - заявил руководитель департамент здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев.Медсестрам сохранили заработную плату на прежнем уровне, еще ряд просьб медперсонала находится на контроле облздрава.