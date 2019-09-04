61-летней актрисе Шэрон Стоун удается сохранить прекрасную фигуру несмотря на внушительный возраст. Она по сей день умудряется привести фанатов в полный восторг.

61-летней актрисе Шэрон Стоун удается сохранить прекрасную фигуру несмотря на внушительный возраст. Она по сей день умудряется привести фанатов в полный восторг.Накануне звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. На фото она стоит в компании семейной пары друзей.Шэрон приняла одну из поз в йоге. Но самое главное, что на нет ничего из одежды, кроме мини-бикини небесного цвета и солнцезащитных очков.Ни для кого не секрет, что Стоун на протяжении долгих лет занимается йогой. Кроме этого, она регулярно ходит на уроки по танцам и пилатес, плавает и занимается на гребном тренажере.Несмотря на чудесную физическую форму, здоровье актрису сильно подкачало. Несколько лет назад у нее диагностировали сахарный диабет и астму.В 2001 году у Шэрон обнаружили аневризму сосудов головного мозга. У нее началось обильное кровоизлияние в мозг, но, к счастью, все обошлось. Вот только с тех пор знаменитость полностью отказалась от курения и алкоголя.Отметим, Стоун – многодетная мама. У трое сыновей: Рон Джозеф, Лэрд Вонн и Куинн Келли. Все они приемные. Своих детей у звезды нет. Поговаривают, что она бесплодна.