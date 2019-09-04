В Москве состоялась очередная кинопремьера. Неожиданно ее посетила актриса Ирина Розанова, очень редко выходящая в свет.

В Москве состоялась очередная кинопремьера. Неожиданно ее посетила актриса Ирина Розанова, очень редко выходящая в свет.Режиссер Валерий Тодоровский представил фильм "Одесса". Это случилось на специальном показе накануне официального релиза. Вместе с Валерием Тодоровским на сцену поднялись исполнители главных ролей Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик и другие актеры.Кстати, Ирина Розанова привлекла особое внимание представителей СМИ. Дело в том, что артистка крайне редко посещает различные светские мероприятия, а также дает интервью. На красной дорожке актриса появилась в стильном черном наряде, с модной укладкой и скромным макияжем. Сложно представить, что этой стройной женщине 58 лет!В центре сюжета фильма – журналист (Евгений Цыганов), который приезжает к теще (Ирина Розанова) и тестю (Леонид Ярмольник) в Одессу с сыном Валериком (Степан Середа). Из-за вспышки холеры город закрывают на карантин. Герои, запертые в городе, переживают много личных потрясений. Интересно, что Евгения Цыганова на премьере не было. Зато присутствовала его возлюбленная, актриса Юлия Снигирь.В зале тоже было немало представителей отечественного шоу-бизнеса. Посмотреть картину пришли Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе.Материал дополняется