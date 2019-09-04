Алмазный центр создадут в Приморье. Он будет открыт во Владивостоке на базе действующей алмазной фабрики. Соглашение об этом подписали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор компании КГК ДВ Рамани Витхалбхай в ходе 5-го Восточного экономического форума, который сегодня начал работу.

Алмазный центр создадут в Приморье. Он будет открыт во Владивостоке на базе действующей алмазной фабрики. Соглашение об этом подписали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор компании "КГК ДВ" Рамани Витхалбхай в ходе 5-го Восточного экономического форума, который сегодня начал работу.В рамках соглашения будет построен специализированный комплекс, где расположатся несколько гранильных производств, горнорудная компания "АЛРОСА", Гохран России и таможня, которые предусматривают работу в режиме единого алмазного кластера. Кроме того, планируется создание алмазной биржи. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.В департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края уточнили, что в алмазном центре будет создана вся необходимая инфраструктура для размещения потенциальных гранильных производств. Действующую фабрику реконструируют и расширят. Это позволит удвоить ее мощность. Будет создано не менее 50 новых рабочих мест. Объем капвложений в реализацию проекта составит не менее полутора миллиардов рублей.Напомним, алмазная фабрика открылась во Владивостоке в сентябре 2017 года. Тогда торжественный старт ее работе дал президент РФ Владимир Путин в ходе 3-го ВЭФа. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,8 миллиарда рублей. Инвестором уже вложено в производство 460 миллионов рублей, закуплено высокотехнологичное оборудование в Швейцарии. Индии и Израиле. На сегодняшний момент создано 150 рабочих мест, в дальнейшем планируется увеличить число сотрудников до 400 человек.