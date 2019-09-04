Погибших в Беслане детей и людей так называемые независимые расследования каждый раз убивают снова. Потому что все эти тезисы были выдвинуты террористом Басаевым. Такое мнение выразил политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым.

Погибших в Беслане детей и людей так называемые независимые расследования каждый раз убивают снова. Потому что все эти тезисы были выдвинуты террористом Басаевым. Такое мнение выразил политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".Ведущий обратил внимание, что в публикациях журналиста впервые прозвучала мысль: "Те нынешние, которые наглым образом перевирают историю, по большому счету действуют по лекалам, прочерченным Басаевым".Медведев вспоминает о тех трагических событиях: "Первого сентября захватили школу, третьего – наступила вся эта чудовищная развязка. Семнадцатого сентября на сайте "Кавказ-центр" было опубликовано обращение Басаева. Он сразу взял на себя ответственность. Но дальше начал объяснять, что был готов к переговорам, и рассказывал, что лично готовил подрывников на профессиональном уровне. Всю эту информационную пакость годами пережевывают".Журналист подчеркнул, тезисы, которые мы слышали в последующие годы от пытающихся спекулировать на трагедии расследователях, исходят из тех самых "басаевских идеологем"."То, что они были готовы пойти на уступки, мы знаем исключительно со слов Басаева. О готовности к переговорам — из заявления Аслана Масхадова. То, что он не хотели жертв, мы знаем только из заявлений их пропагандистов. Приезжает банда упырей, захватывает детей, загоняет в класс, у них на глазах расстреливают родителей и потом говорят, они были готовы к переговорам. Это о чем?" — недоумевает он.Медведев также напомнил, что 15 лет назад теракту в Беслане предшествовал целый ряд страшных событий: "Мы говорим о Беслане, но забываем, что это была череда трагедий. Сначала за одну ночь взорвали два самолета. Дальше была атака у метро Рижская. И случился Беслан".3 сентября в России День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане, где боевики трое суток удерживали в заложниках больше тысячи человек. В теракте погибли 333 человека, среди них 186 детей. До этого были подобные страшные теракты с захватов многочисленных заложников: Буденновск, Норд-Ост, теракты в самолетах, метро, на концертных площадках и многие другие.Как показывают события в мире, победить терроризм практически невозможно. Но Россия выбрала правильную стратегию борьбы. С 2010 года уровень террористической активности снизился в 30 раз. Так государство защищает право людей на жизнь, без оглядки на мнение СПЧ и политические спекуляции.