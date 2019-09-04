Появились новые подробности
громкого скандала, связанного с отцом певицы. Представитель Ольги Бузовой опроверг
сообщения о том, что Игорь Бузов якобы уже четыре года не может погасить долг в
размере 35 тысяч рублей.
Появились новые подробности
громкого скандала, связанного с отцом певицы. Представитель Ольги Бузовой опроверг
сообщения о том, что Игорь Бузов якобы уже четыре года не может погасить долг в
размере 35 тысяч рублей.
Счет из ФСН у родителя
телеведущей действительно есть, однако он свежий. В ближайшее время мужчина
намерен его оплатить.
Директор Ольги
Бузовой Антон Богославский заявил, что СМИ придумали эту историю ради
пиара, сообщает . По его словам, если бы задолженность
имелась, сотрудники налоговой службы не ждали бы четыре года, а списали необходимую
сумму со счета Игоря Бузова в Сбербанке.
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