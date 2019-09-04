Появились новые подробности громкого скандала, связанного с отцом певицы. Представитель Ольги Бузовой опроверг сообщения о том, что Игорь Бузов якобы уже четыре года не может погасить долг в размере 35 тысяч рублей.

Появились новые подробностигромкого скандала, связанного с отцом певицы. Представитель Ольги Бузовой опровергсообщения о том, что Игорь Бузов якобы уже четыре года не может погасить долг вразмере 35 тысяч рублей.Счет из ФСН у родителятелеведущей действительно есть, однако он свежий. В ближайшее время мужчинанамерен его оплатить.Директор ОльгиБузовой Антон Богославский заявил, что СМИ придумали эту историю радипиара, сообщает . По его словам, если бы задолженностьимелась, сотрудники налоговой службы не ждали бы четыре года, а списали необходимуюсумму со счета Игоря Бузова в Сбербанке.Материал дополняется