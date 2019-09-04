По данным СМИ, ссылающихся на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса, к настоящему моменту на Багамских островах жертвами урагана Дориан стали, по меньшей мере, семь человек, и это число может возрасти.

По данным СМИ, ссылающихся на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса, к настоящему моменту на Багамских островах жертвами урагана "Дориан" стали, по меньшей мере, семь человек, и это число может возрасти.Сейчас остров Большой Багама, где проживают около 50 тысяч человек, затоплен примерно на 70 процентов, а все морские порты и аэропорты на островах Большой Багама и Абако затоплены или повреждены, что затрудняет эвакуацию людей, передает ТАСС.В настоящее время "Дориан" находится в 180 километрах к востоку от побережья Флориды, смещаясь в северо-западном направлении со скоростью 2,5 метра в секунду. Скорость ветра в его пределах достигает 48,6 метра в секунду.В Пентагоне заявили, что подготовиться к удару стихии американцам помогают почти восемь тысяч военных. Так, в штате Алабама в боевой готовности находятся более 40 вертолетов, в Джорджии — самолеты, корабли береговой охраны и джипы повышенной проходимости для проведения поисково-спасательных операций.Ранее "Дориану" была присвоена пятая – наивысшая – категория, которая позже была понижена до второй, напоминает телеканал "Россия 24". Хотя сейчас порывы ветра значительно растеряли свою скорость, опасность по-прежнему велика: ураган несет столько осадков, что ряд штатов, в частности, Северная Каролина и Южная Каролина, могут оказаться затопленными.