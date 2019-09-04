Певица Милена Дейнега лишилась баснословно дорогого колье с бриллиантами и сапфирами. Вокалистка полагает, что украсть драгоценности мог ее муж – бизнесмен Евгений Самусенко. Также артистка подозревает своего любовника. В студии ток-шоу На самом деле на Первом канале Милена Дейнега проверила своих мужчин на детекторе лжи.

Певица Милена Дейнега лишилась баснословно дорогого колье сбриллиантами и сапфирами. Вокалистка полагает, что украсть драгоценности мог ее муж– бизнесмен Евгений Самусенко. Также артистка подозревает своего любовника. Встудии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале Милена Дейнега проверила своихмужчин на детекторе лжи.19 августа предприниматель Евгений Самусенко сообщил жене Милене Дейнега, что ее бриллиантовое колье стоимостью 135 миллионов рублейпохищено. В момент кражи украшение находилось в офисе бизнесмена.Самусенко уверен, что украл драгоценности молодой любовниксупруги – Илья Горовой. В студии программы "На самом деле" Евгений представилдоказательства – запись с камеры наблюдения. Однако человека на видео сложноузнать, так как его лицо не попало в кадр.Горовой не побоялся приехать на съемки ток-шоу. Илья заявил,что ни в чем не виноват. В момент пропажи драгоценностей он находился вресторане в центре столицы."Он просто ничтожество, он просто не может смириться сосчастьем нашим с Миленой", – сказал Илья Горовой в сегодняшнем выпуске .Между тем Самусенко настаиваетна своей правоте. По словам Евгения, он сумел выяснить, где в тот день находилсяИлья с помощью геолокации его телефона. Горовой даже слушать не стал соперника.Молодой любовник певицы говорит, что по странному стечению обстоятельств тогда лишился смартфона.Ведущий шоу Дмитрий Шепелев дал слово присутствующему встудии геммологу – специалисту по драгоценным камням. Эксперт заявил, что, судяпо снимкам, стоимость украшения, которую озвучивает Милена Дейнега оченьзавышена. Реальная цена колье – 12 миллионов рублей.В конце программы мужчин проверили надетекторе лжи. Стало ясно, что Евгений Самусенко придумал историю с пропажей.Бизнесмен оговорил соперника, чтобы вернуть супругу.После того как правда была обнародована Горовой вскочил,подбежал к Самусенко. Молодой любовник певицы облил Евгения водой и наградилнесколькими затрещинами."Что ты делаешь? Быстро охрану сюда", – взбесился из-завыходки героя ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев.