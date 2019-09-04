Певица Милена Дейнега лишилась баснословно дорогого колье с
бриллиантами и сапфирами. Вокалистка полагает, что украсть драгоценности мог ее муж
– бизнесмен Евгений Самусенко. Также артистка подозревает своего любовника. В
студии ток-шоу На самом деле на Первом канале Милена Дейнега проверила своих
мужчин на детекторе лжи.
Певица Милена Дейнега лишилась баснословно дорогого колье с
бриллиантами и сапфирами. Вокалистка полагает, что украсть драгоценности мог ее муж
– бизнесмен Евгений Самусенко. Также артистка подозревает своего любовника. В
студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале Милена Дейнега проверила своих
мужчин на детекторе лжи.
19 августа предприниматель Евгений Самусенко сообщил жене Милене Дейнега, что ее бриллиантовое колье стоимостью 135 миллионов рублей
похищено. В момент кражи украшение находилось в офисе бизнесмена.
Самусенко уверен, что украл драгоценности молодой любовник
супруги – Илья Горовой. В студии программы "На самом деле" Евгений представил
доказательства – запись с камеры наблюдения. Однако человека на видео сложно
узнать, так как его лицо не попало в кадр.
Горовой не побоялся приехать на съемки ток-шоу. Илья заявил,
что ни в чем не виноват. В момент пропажи драгоценностей он находился в
ресторане в центре столицы.
"Он просто ничтожество, он просто не может смириться со
счастьем нашим с Миленой", – сказал Илья Горовой в сегодняшнем выпуске .
Между тем Самусенко настаивает
на своей правоте. По словам Евгения, он сумел выяснить, где в тот день находился
Илья с помощью геолокации его телефона. Горовой даже слушать не стал соперника.
Молодой любовник певицы говорит, что по странному стечению обстоятельств тогда лишился смартфона.
Ведущий шоу Дмитрий Шепелев дал слово присутствующему в
студии геммологу – специалисту по драгоценным камням. Эксперт заявил, что, судя
по снимкам, стоимость украшения, которую озвучивает Милена Дейнега очень
завышена. Реальная цена колье – 12 миллионов рублей.
В конце программы мужчин проверили на
детекторе лжи. Стало ясно, что Евгений Самусенко придумал историю с пропажей.
Бизнесмен оговорил соперника, чтобы вернуть супругу.
После того как правда была обнародована Горовой вскочил,
подбежал к Самусенко. Молодой любовник певицы облил Евгения водой и наградил
несколькими затрещинами.
"Что ты делаешь? Быстро охрану сюда", – взбесился из-за
выходки героя ведущий шоу "На самом деле" Дмитрий Шепелев.