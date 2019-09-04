В Кремле отказались назвать дату возможного обмена заключенными между Россией и Украиной. Тема чувствительная, - объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отказались назвать дату возможного обмена заключенными между Россией и Украиной."Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может. Факт станет известным", — объяснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что, возможно, обмен состоится до конца недели.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что что переговоры об обмене действительно ведутся, но нужно провести еще ряд юридических процедур.Президент Украины, ранее комментируя эту тему, попросил СМИ обойтись в этом вопросе без слухов. "Я этим занимаюсь лично. Дайте мне сделать мое дело", — подчеркнул он.Между тем, 28 августа на Украине из-под стражи был освобожден руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. В заключении журналист, обвиняемый в госизмене, провел больше года. Тем не менее, обвинения с него не сняты, он обязан прийти в суд по первому требованию.Также в конце августа в СМИ появилась информация о том, что осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из колонии в ЯНАО в Москву. Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.