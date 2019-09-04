Программы в жанре ток-шоу часто становятся предметом обсуждений в не самом позитивном ключе. Одним из таких проектов является На самом деле под ведением телеведущего Дмитрия Шепелева. Недавно, он высказался довольно резко о Диане Шурыгиной, что сподвигло бывшую звезду Дома-2 Мая Абрикосова обрушиться на медиа-персону с критикой. Пользователи интернета не смогли пройти мимо и вступились за своего кумира.

Программы в жанре "ток-шоу" часто становятся предметом обсуждений в не самом позитивном ключе. Одним из таких проектов является "На самом деле" под ведением телеведущего Дмитрия Шепелева. Недавно, он высказался довольно резко о Диане Шурыгиной, что сподвигло бывшую звезду "Дома-2" Мая Абрикосова обрушиться на медиа-персону с критикой. Пользователи интернета не смогли пройти мимо и вступились за своего кумира.Ранее Шепелев сказал, что не имеет отношения к темам программы, по которым ему приходится работать. В комментариях мужчина поведал, что к выпуску о Шурыгиной он не притрагивался, а также согласился с мнением тех, кто считает ее девушкой с низкой социальной ответственностью.Подобное проявление личных оценочных суждений взволновало публику, но куда больше возмутило Абрикосова. Напомним, что экс-звезда "Дома-2" с изрядной долей иронии и сарказма по теме."Честно говоря, не понимаю, что на Первом канале забыл Дмитрий Шепелев?Не вижу в нем ничего выдающегося. А после его некрасивого поведения вотношении родителей некогда им любимой женщины, так вообще сплошноеразочарование", – поделился Абрикосов.Подобные высказывания возмутили поклонников Шепелева. Многие поспешили поделиться своим личным мнение по поводу сложившейся ситуации."Вот уж насмешилдурдомовец!Вообще-то, написанное Шепелевым, это констатация факта.Причем более чем деликатная (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.), "А кто такой Тертишный? Он теперь работает в "каждой бочке затычкой", потому как ни на что больше не годен?", "Ну кто еще может так хорошо рассуждать о профессионализме,интеллекте, доброте и сердечности, как не участники ДОМа-2 ?", – эти и другие нелестные отзывы оставили в глобальной паутине поклонники телеведущего.