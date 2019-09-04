Проблемы со здоровьем касаются всех без исключения, даже если вы – звезда мирового масштаба. Так из-за ухудшения самочувствия российский певец Григорий Лепс был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Проблемы со здоровьем касаются всех без исключения, даже если вы – звезда мирового масштаба. Так из-за ухудшения самочувствия российский певец Григорий Лепс был вынужден обратиться за медицинской помощью.Широкая публика знает артиста как исполнителя хитов "Я уеду жить в Лондон" в дуэте с репером Тимати, "Рюмка водки на столе" и других. Но мало кто знает, что столь знаменитый певец собирался уходить на заслуженный отдых.Думал, что к 55 годам уже буду неинтересен. Отчасти так онои происходит, потому что появилось огромное количество молодыхталантливых ребят.В некотором смысле я, наверное, им мешаю со своим интенсивным графиком выступлений:", – поделился Лепс в изданию Starhit– "Но я действительно собирался уходить на пенсию".Мужчина добавил, что по некоторым причинам это сейчас невозможно. Впрочем, артист и не очень собирается, раз после двух операций на связки, которые ему провели в Париже, вышел на сцену уже через несколько недель. Отметим, что на восстановление после таких хирургических вмешательств требуется куда более продолжительное время."Это было уже просто необходимо. А 8 июля пришлось делать еще одну.У многих на восстановление уходит год-два, а я начал петь уже черезнесколько недель", – поведал артист.Тем не менее, Григорий Лепс добавил, что на данный момент он не очень доволен своим голосом. Певец отметил, что, вероятно, возникнет потребность еще в одной операции.