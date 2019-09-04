Об этом сообщает пресс-служба Усольского городского суда. В январе этого года мужчина вместе со своим сообщником похитили 213 килограммов полудрагоценного камня из здания районного отдела судебных приставов.

В Усолье-Сибирском экс-сотрудник ФСИН осужден на два года условно за кражу нефрита. Он вместе с сообщником вынес из здания районного отдела судебных приставов более 210 килограммов полудрагоценного камня. Сумма ущерба составила почти миллион рублей.Как сообщает "Вести Иркутск", преступление произошло в начале года. Организовал кражу водитель районного отдела судебных приставов. Он передал сообщнику информацию о месте хранения нефрита, который ранее был изъят у бурятского бизнесмена. Сообщил о времени отключения сигнализации, а также передал напарнику ключи от шкафа, где лежал камень.Приговор организатору преступления пока не огласили.