Накануне состоялась премьера нового фильма режиссера Валерия Тодоровского Одесса. В связи с этим событием его супруге, актрисе Евгение Брик, пришлось поступиться своим праздником.

Накануне состоялась премьера нового фильма режиссера Валерия Тодоровского "Одесса". В связи с этим событием его супруге, актрисе Евгение Брик, пришлось поступиться своим праздником.3 сентября звезде театра и кино исполнилось 38 лет. Но Брик пришлось отказаться от празднования торжества и перенести его на другой день.Поводом для этого послужила премьерный показ"Одессы". Огромное количество гостей, коллеги и друзья, пришли поздравить Твордовского с его успехом."Волнение двойное и пульс зашкаливает! Но сегодня день рождения не праздную, сделаю это позже. Считаю, что у нас получилась очень искренняя, глубокая история про любовь, про страхи, про преодоление себя в экстремальных ситуациях. И я надеюсь, что зрители сумеют прочувствовать кино и впустить его в себя", – высказалась Брик.Отметим, сюжет фильма основан на детских воспоминаниях режиссера. Там подробно рассказывается о жизни тех лет, о вспышке холеры в его родном и любимом городе.Тем временем, главная роль досталась именно супруге Валерия. По словам Евгении, самым сложным для нее оказалось сыграть женщину, которая не любит своего мужа.