Жители Муромского, Селивановского районов и города Владимира в ближайшее время предстанут перед судом. Уголовные дела возбуждены в Петушках и Собинке.

В конце августа экипажем дорожно-патрульной службы ОМВД России по Петушинскому району на автодороге М-7 «Волга» в п. Введенский был остановлен автомобиль «ГАЗ» под управлением 57-летнего жителя Нижнего Новгорода.По внешним признакам мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование показало концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе 1,362 мг/л.При аналогичных обстоятельствах инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району были остановлены 36-летний житель города Лакинска, управлявший автомобилем «Форд Фокус» в состоянии алкогольного опьянения, и 23-летний водитель «ВАЗ-2104». У водителей в крови обнаружили 1,188 мг/л и 0,990 мг/л алкоголя.Ранее все нарушители уже подвергались административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Органами дознания в отношении водителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Пять уголовных дел об аналогичных противоправных деяниях в августе направлены в суд в Муромском районе.Фигуранты, жители Селивановского, Муромского районов и города Владимира, 37, 53, 33, 25 и 37 лет были остановлены сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Муромский» на дорогах района весной и летом текущего года. Каждый из них находился за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, ранее будучи привлеченными к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В ближайшее время подозреваемые предстанут еперд судом.